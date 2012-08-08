Возле Судака утонул россиянин, прыгнув с катамарана в море
16:20, 08 августа 2012Новости регионов
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Тело не могут найти
Житель Белгородской области России утонул в Черном море в районе Судака, прыгнув в воду с катамарана.
Инцидент произошел 7 августа возле горы Алчак, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.
Погиб 24-летний мужчина из города Губкин.
Спасатели вчера не обнаружили тело, поиски пришлось приостановить из-за плохой видимости в воде и темного времени суток. Сегодня работы продолжились.
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