Возле Судака утонул россиянин, прыгнув с катамарана в море

Житель Белгородской области России утонул в Черном море в районе Судака, прыгнув в воду с катамарана.

Инцидент произошел 7 августа возле горы Алчак, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

Погиб 24-летний мужчина из города Губкин.

Спасатели вчера не обнаружили тело, поиски пришлось приостановить из-за плохой видимости в воде и темного времени суток. Сегодня работы продолжились.