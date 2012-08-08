В Кременчуге обвалился балкон многоэтажки

Вчера, в 21:45 в доме на улице Киевская в Кременчуге (Полтавская обл.) обвалился балкон на 7-м этаже.

Как сообщили в МЧС, никто из жителей и прохожих не пострадал, хотя рядом с местом обвала бетонных конструкций находится детская площадка.

Собственница квартиры, где обвалился балкон, рассказывает, что на балконе она ничего не надстраивала и не хранила тяжелых вещей. По ее словам, дом старый — ему 32 года и со дня его сдачи балконы никто не обследовал.

Вице-мэр Кременчуга Владимир Тараторин сообщил, что сейчас комиссия определяет причины обрушения балкона. Также он заявил, что металлические уголки балкона поржавели и прогнили.

Вице-мэр поручил Управлению ЖКХ обследовать все балконы в доме, где произошло ЧП.