Во Львове отравились иностранцы

Во Львове с диагнозом "острая кишечная инфекция" госпитализированы пять иностранцев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной государственной администрации, среди пострадавших трое – граждане Италии, один – Великобритании и один – Франции. Больные, которые попали в больницу еще 6 августа, находятся в состоянии средней степени тяжести.

Установлено, что группа из 12 человек, 10 из которых студенты и двое сопровождающих лиц, прилетели во Львов по приглашению музыкального факультета Львовского национального университета им. Франко. Студенты ежедневно питались в столовой университета, где 4 августа на обед употребляли рис с рыбой, овощной салат с майонезом, апельсиновый сок, минеральную воду.

На следующий день 6 человек питались в местной пиццерии, из них 4 заболели. Выяснилось, что в пиццерии они употребляли пиццу, картофель с мясом. У всех больных отобран биологический материал для лабораторных исследований.

Эпидрасследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Ситуация находится на контроле Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины.

За последние дни во Львовской области это уже третий случай массового пищевого отравления людей. 4 августа на свадьбе в селе Заболотцы Бродовского района отравилось 43 человека. На свадьбе было почти 170 человек. Еще один случай произошел в Мостисском районе во время празднования дня рождения в доме семейного типа. Там отравилось 7 детей и 9 взрослых.

