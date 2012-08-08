Двухлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа и погиб

В поселке Кившаривка Купянского района Харьковской области погиб двухлетний мальчик, который выпал из окна седьмого этажа.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

Правоохранители установили, что мальчик влез на подоконник и, не удержав равновесия, выпал из окна. Врачам не удалось спасти ребенка.