Двухлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа и погиб

12:46, 08 августа 2012
Новости регионов
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В Харьковской области 

В поселке Кившаривка Купянского района Харьковской области погиб двухлетний мальчик, который выпал из окна седьмого этажа.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

Правоохранители установили, что мальчик влез на подоконник и, не удержав равновесия, выпал из окна. Врачам не удалось спасти ребенка.

 

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