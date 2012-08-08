4 людей погибли, отравившись на ферме испарениями отходов

Причина гибели 4 человек в выгребной яме животноводческого хозяйства на территории села Веселый Гай Новониколаевского района Запорожской области – отравление испарениями отходов животноводства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, сотрудники которой сейчас проводят проверку на месте происшествия, «уже установлено, что сотрудники животноводческого хозяйства должны были прочистить трубу в резервуаре для сбора отходов».

«Спустившись в резервуар и вдохнув испарения, сотрудники по очереди потеряли сознание. В результате отравления все 4 погибли на месте», - сообщили в прокуратуре, отметив, что младшему из погибших было 20 лет, старшему – 43 года.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают, кто и при каких обстоятельствах дал работникам предприятия производственное задание, выполнение которого без спецодежды и спецсредств защиты являлось заведомо опасным для здоровья и жизни человека, о чем руководство комплекса не могло не знать.

На месте происшествия работают представители МЧС, судмедэксперты, сотрудники райотдела милиции, прокуратуры и представители Госгорпромнадзора.

По данным специалистов ГТУ МЧС в Запорожской области уровень аммиака в выгребной яме животноводческого комплекса превышает предельно-допустимую для человека концентрацию 4 раза.

Как сообщал УНИАН, сегодня 7 августа утром в Новониколаевском районе Запорожской области в выгребной яме животноводческого комплекса на территории села Веселый гай погибли 4 человека – сотрудники животноводческого хозяйства.