В Алуште погиб дайвер, попав под винт катера

Сотрудники милиции Алушты возбудили уголовное дело по факту смерти дайвера - тело 46-летнего жителя Ялты обнаружили в море в районе горы Аю-Даг.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД Украины в Крыму.

"По предварительным данным, мужчина попал под винт маломерного судна. Точная причина смерти устанавливается", - говорится в пресс-релизе.

Тело одетого в гидрокостюм ялтинца нашли на днях.

Дело открыто по статье 291 Уголовного кодекса - "нарушение действующих на транспорте правил".