В Алуште погиб дайвер, попав под винт катера
09:32, 08 августа 2012Новости регионов
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Возбуждено уголовное дело
Сотрудники милиции Алушты возбудили уголовное дело по факту смерти дайвера - тело 46-летнего жителя Ялты обнаружили в море в районе горы Аю-Даг.
Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД Украины в Крыму.
"По предварительным данным, мужчина попал под винт маломерного судна. Точная причина смерти устанавливается", - говорится в пресс-релизе.
Тело одетого в гидрокостюм ялтинца нашли на днях.
Дело открыто по статье 291 Уголовного кодекса - "нарушение действующих на транспорте правил".
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