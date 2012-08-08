В Сумской области сгорело 20 гектаров стерни

6 августа около 17 часов на линию экстренного вызова «101» в городе Шостка Сумской области поступило сообщение о возгорании стерни на одном из полей в пгт Воронеж.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, по вызову из райцентра выехал дежурный караул 6-й самостоятельной государственной пожарной части. На момент прибытия подразделения огонь уже охватил значительную площадь поля. Спасатели оперативно потушили возгорание и не допустили распространения пламени на соседние поля и лесополосу.

В результате пожара огнем была уничтожена 20 га стерни.

Причина возгорания выясняется.

Работники МЧС предостерегают, что гражданам категорически запрещается сжигать стерню, разводить костер на полях, в частности и на тех, где жатва закончилась. Такие действия могут привести к возникновению пожаров на соседних полях и создать угрозу расположенным рядом лесным насаждениям.