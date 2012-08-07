В Черниговской области в этом году закроют 10 школ

В Черниговской области в этом году оптимизируют 10 малокомплектных школ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления образования и науки Черниговской ОГА Анатолий Залиский на коллегии облгосадминистрации.

По его словам, мощность школ, которые будут реорганизованы, составляет 1800 учеников, однако в прошлом учебном году их посещали лишь 132 школьника.

"Только одна из сельских общин согласилась с предложенными изменениями", - отметил А.Залиский.

В то же время в управлении подчеркнули, что под оптимизацией не обязательно понимать закрытие учебных заведений. Однако окончательные данные о сокращении школ в Черниговской области не назвали, мотивируя тем, что оперативная информация по районам будет подготовлена до 25 августа.

Вместе с тем в регионе открывают новые детские сады. Как сообщили в Управлении по делам прессы и информации Черниговской ОГА, с начала 2012 года во исполнение программы развития дошкольного образования в Черниговский области уже созданы три учебно-воспитательных комплекса в Ичнянском, Нежинском, Новгород-Северском районах и открыты два дошкольных учебных заведения в Бобровицком и Козелецком районах. До конца года планируется открыть еще 14 дошкольных учебных заведений.

Всего в Черниговской области работают почти 400 дошкольных учебных заведений, а также функционируют более 640 общеобразовательных учебных заведений. Почти 80% школ расположены в сельской местности.