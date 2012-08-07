В Виннице 19-летняя девушка выпала с шестого этажа

В Виннице 19-летняя девушка выпала с 6-го этажа жилого дома и осталась жива.

Об этом сообщает пресс-служба теруправления МЧС в Винницкой области.

Согласно сообщению, 6 августа с 6-го этажа жилого дома по улице К.Маркса, 48 а при неизвестных обстоятельствах выпала 19-летняя местная жительница.

Пострадавшая была доставлена работниками скорой помощи в городскую клиническую больницу №2 с диагнозом «политравма».

Состояние потерпевшей стабильно тяжелое. Обстоятельства выясняются.