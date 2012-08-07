Харьковщина: возросло количество клещей, переносящих возбудителей болезни Лайма

В Харьковской области увеличилось количество клещей, которые переносят возбудителей болезни Лайма и заражают людей при укусе.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской областной санитарно-эпидемиологической станции.

Так, за первое полугодие 2012 года лабораторией отдела особо опасных инфекций Харьковской областной СЭС исследовано 965 иксодовых клещей, собранных на территории области в природе, с животных и людей. Получено 164 позитивных результата (17%), инфицированность клещей, удаленных с людей, составляет 24,1%.

Это выше показателей аналогичного периода прошлого года, когда зараженность всех клещей бореллиями составляла 14,7%, снятых с людей – 20,6%. Кроме того, в текущем году зафиксирована в 1,5 раза большая зараженность клещей, собранных в природе (10,9% против 6,9%).

По Харькову при исследовании клещей получено 56 позитивных результатов (16,5%), из них в природе – 9,7%, с людей – 24,1%. Наибольшее количество зараженных клещей выявлено на территории Алексеевского лесного массива – 16,7% (Дзержинский район) и лесопарка – 14,4% (Дзержинский, Киевский районы).