На Закарпатье в пожаре погиб младенец

В Закарпатской области на пожаре погиб одномесячный ребенок.

Как сообщили УНИАН в Управлении Гостехногенбезопасности в Закарпатской области, трагедия произошла вчера вечером в с. Черная Тиса Раховского района.

По предварительным данным, к возгоранию привело нарушение правил пожарной безопасности во время пользования печным отоплением.

Как выяснилось, в тот вечер мать разожгла печку и отлучилась на некоторое время с подворья, а когда вернулась, дом, в котором находились двое детей 2012 и 2010 годов рождение, уже был охвачен пламенем.

Женщина сразу вынесла младенцев на свежий воздух, вызвала «скорую» и спасателей. Одномесячный мальчик был госпитализирован в реанимационное отделение Раховской районной больницы. У него медики диагностировали термические ожоги ІІІ степени головы, лица, туловища, рук и ног (55% тела), а также ожоги верхних дыхательных путей. К сожалению, все попытки врачей спасти ребенку жизни оказались напрасными, около 6часов утра он умер, говорится в сообщении.