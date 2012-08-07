В Евпатории в бассейне гостиницы утонул 4-летний мальчик

09:46, 07 августа 2012
Новости регионов
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Родители отвлеклись на минуту

Сотрудники милиции проводят проверку по факту несчастного случая в бассейне одной из гостиниц в Евпатории: утонул 4-летний мальчик, приехавший на полуостров вместе с родителями из Луганской области, сообщила пресс-служба главного управления МВД Украины в Крыму.

Инцидент произошел 3 августа.

"По словам родителей ребенка, около 22 часов они с сынишкой находились на внутренней территории гостиницы. Супружеская пара буквально на несколько минут отвлеклась для просмотра фотографий. Когда родители спохватились и начали искать сына, мальчик уже находился в расположенном неподалеку бассейне. Несмотря на оказанную первую медицинскую помощь, ребенка спасти не удалось. Прибывшая бригада медиков лишь констатировала смерть мальчика", - говорится в пресс-релизе.

По предварительной информации, ребенок воспитывался в благополучной семье.

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