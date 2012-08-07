В Крыму запретили ввоз свинины из Запорожской области

В Симферополе чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия запретила ввоз свинопоголовья, мяса свинины, продукции и полуфабрикатов из неё, а также кормов из Запорожской области из-за вспышки заболевания африканской чумой свиней.

Об этом сообщил пресс-центр Симферопольского городского совета.

"Такая мера предпринята для локализации и недопущения заноса и распространения вируса африканской чумы свиней в АРК и в Симферополе", - отметила начальник городского управления ветеринарной медицины Надежда Бойко.

Она отметила, что в Сифмерополе случаи заражения вирусом африканской чумы свинопоголовья не выявлены.

"Это вирус стойкий к широкому диапазону температур и РН среды. При комнатной температуре вирус сохраняется в течении 18 месяцев, в мясе больных животных – 155 дней, в копченостях – до 5 месяцев, в навозе – до 3 месяцев", - напомнили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, Украина запретила экспорт свиней и продукции из них из Запорожской области. Вероятным источником инфекции мог быть завоз отдыхающими из Российской Федерации возбудителя болезни с пищевыми продуктами животного происхождения. В очаге возникновения болезни осуществляются оперативные ветеринарно-санитарные мероприятия. Беларусь с 3 августа запретила ввоз свинины из Запорожской области. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России решила ужесточить контроль в пунктах пропуска через госграницу.

Африканская чума свиней – высококонтагиозное заболевание, протекающее в острой форме, характеризующееся быстрым течением и большой смертностью животных (98-100%). Средств лечения и спецпрофилактики болезни нет. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.

