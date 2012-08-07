В Енакиево горела многоэтажка: 7 человек госпитализированы

В Енакиево Донецкой области в результате пожара, который произошел 4 августа в девятиэтажном жилом доме малосемейного типа, 7 человек были госпитализированы, а 42 отселены в гостиницу и Центр соцобслуживания горсовета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, в доме, где произошел пожар, насчитывалось 152 квартиры, из них было заселено 112 квартир, в которых зарегистрированы 144 человека (6 человек проживали без регистрации).

В результате пожара были уничтожены кровля и перекрытие на площади 840 кв. м, пострадали 54 квартиры, из них 33 уничтожены полностью, также уничтожен огнем 21 балкон.

Во время пожара звеньями бойцами МЧС были спасены 28 человек: 4 человека с помощью автолестницы, 24 человека выведены из жилого дома по стационарным лестницам.

Причина пожара устанавливается.