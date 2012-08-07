Высокий чиновник замешан в махинациях с деньгами для многодетных семей

Одного из бывших заместителей губернатора Киевской области подозревают в махинациях с деньгами для многодетных семей, против него возбуждено уголовное дело.

Как сообщает журнал "Фокус" со ссылкой на имеющееся в распоряжении решение суда, бывшего чиновника обвиняют в превышении власти и подделке документов в процессе реализации благотворительного проекта «Согрей любовью ребенка».

В документе указано, что он подписал документ, в котором вместо реквизитов на перевод денег Киевской облгосадминистрации значились данные негосударственного фонда «Велика родина».

«Таким образом, был подорван авторитет администрации через неисполнение обязанностей по предоставлению благотворительной помощи четырем семьям», - указано в постановлении.

Кроме того, в документе говорится, что служащие администрации неоднократно предлагали многодетным семьям решить вопрос социально-бытовых вопросов при условии выделения значительно меньших сумм, чем те должны были получить по документам.

Сейчас подозреваемый находится на подписке о невыезде.

Проект «Согрей любовью ребенка» был учрежден в 2007 году по инициативе Президента Виктора Ющенко. В рамках его реализации за счет украинских бизнесменов обещали улучшить жилищные условия многодетным семьям. Главой Нацсовета стала дочь президента Виталина Ющенко.

Фонд «Велика родина», фигурирующий в деле, сейчас возглавляет глава Киевской облгосадминистрации в 2006-2009 годах Вера Ульянченко.

Источник: http://focus.ua/politics/240932/