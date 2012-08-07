В Тернополе во время пожара в доме взорвался газовый баллон, пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в оперативно-диспетчерскую службу Территориального управления МЧС в Тернопольской области поступило сообщение о том, что в Тернополе на ул. Цветочной, 236, на территории садового общества «Юбилейный» горит дачный дом.

На место происшествия сразу выехали 2 подразделения МЧС: часть специальной-пожарной техники аварийно-спасательного отряда специального назначения и государственная пожарно-спасательная часть № 3 Территориального управления МЧС в области.

Во время тушения пожара взорвалось газобаллонное оборудование, в результате которого часть здания была разрушена. В целом благодаря слаженным действиям спасателей пожар был потушен в кратчайшие сроки, спасены два здания и материальные ценности на сумму 32 тыс. грн. Во время пожара никто не пострадал. Причины и ущерб устанавливаются.