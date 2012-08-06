Днепропетровщина: семейный врач похитил 16-летнюю девушку

В Днепропетровской области задержан 30-летний семейный врач, который похитил, удерживал в течение двух недель и насиловал 16-летнюю девушку.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

По информации ВЗГ, 19 июля от жительницы города Терновка в милицию поступило сообщение об исчезновении ее несовершеннолетней дочери. По этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. 3 августа заявительница сообщила, что дочь нашлась. В ходе следствия девушка сообщила милиции о том, что ее похитил неизвестный мужчина, удерживал в подвале гаража и неоднократно насиловал.

Выяснилось, что 3 августа врачу позвонили граждане и пожаловались на шум, который раздается из его гаража, на что он ответил, что забыл выключить радио. В тот же день он отвез девушку на окраину города, пригрозил, чтобы она ничего никому не рассказывала, за что пообещал 3 тыс. грн и новый мобильный телефон.

Следственным отделом Терновского райотдела милиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник арестован. Ведется следствие.