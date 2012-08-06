На Буковине молния попала в дерево, под которым прятались люди: 1 - погиб, 3 - госпитализированы

Киев. 6 августа. УНИАН. В Черновицкой области от удара молнии погиб мужчина, еще три человека были травмированы.

Как сегодня сообщает сайт МЧС Украины, 3 августа в селе Котелево Новоселицкого района молния попала в дерево, под которым прятались люди, чтобы переждать грозу. В результате этого погиб местный житель, 1984 года рождения. Еще две местные жительницы - девочки 2003 и 2007 годов рождение, и жительница села Несвоя Новоселицкого района, 1992 года рождения, получили травмы.

С диагнозом "поражения грозовым разрядом" они госпитализированы в Новоселицкую центральную районную больницу. В настоящее время их состояние стабильное.