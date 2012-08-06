Молодой парень покончил с собой, прыгнув с моста в Днепр

В Кременчуге (Полтавская область) с моста в Днепр, пытаясь покончить жизнь самоубийством, прыгнул молодой парень.

Об этом УНИАН сообщили в городском управлении милиции.

По их данным, в ночь на понедельник, 6 августа, в дежурную часть Кременчугского горуправления милиции поступило сообщение о том, что неизвестный парень хочет прыгнуть с моста.

Свидетели происходящего всячески пытались уговорить его не делать этого, однако молодой человек их не послушал.

«Он прыгнул с высоты около 20 метров. Люди не видели, чтобы он вынырнул и плыл к берегу. По словам свидетелей, на запястьях рук парня они смогли увидеть порезы», - сообщила пресс-секретарь горуправления милиции Анна Васенко.

По ее словам, после сообщения о ЧП на место происшествия выехали спасатели, скорая помощь, милиция и водолазы.

При осмотре акватории Днепра в районе моста труп парня не найден. Сегодня водолазы продолжают его поиски ниже по течению. По данному факту милиция проводит проверку.