Кременчуг может остаться без питьевой воды

Из-за жары Кременчуг (Полтавская область) может перестать пользоваться водой из реки Днепр и остаться без питьевой воды.

Об этом в понедельник, 6 августа, во время заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям заявил главный санитарный врач Кременчуга Виктор Самойленко.

По его словам, из-за жары в Днепре ухудшается качество воды.

В связи с этим КП «Кременчугводоканал» понадобится больше реагентов для очистки воды, но на данный момент у предприятия в наличии только их недельный запас.

«Тогда стоит вопрос обеспечения города водой. Колонки город водой не обеспечат, нужно организовать подвоз воды», - сказал В.Самойленко.

Чтобы улучшить качество воды в Днепре поднять содержание уровня кислорода в реке, который на сегодня является критическим, предотвратить факты гибели рыбы, мэрия считает необходимым увеличить спуски воды со стороны Кременчугской ГЭС.

Соответствующие рекомендации мэр города Олег Бабаев отправил в Государственное агентство по водным ресурсам, однако ГЭС на обращения властей пока не реагирует.

Как сообщал УНИАН, в первую неделю августа по всей Украине стоит жаркая и сухая погода. В частности, по данным Гидрометцентра, завтра, 7 августа, в Украине будет сухо и очень жарко - до 42°.

В начале августа из-за жары в Днепре возле Кременчуга был зафиксирован массовый мор рыбы.