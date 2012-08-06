Виннитчина: началась ликвидация Джуринского ядомогильника

В Винницкой области началась ликвидация Джуринского ядомогильника.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного управления охраны окружающей природной среды в Винницкой области.

При поддержке Минприроды область получила около 35 миллионов гривен на уничтожение непригодных пестицидов, которые хранятся как на Джуринском ядомогильнике, так и на других складах на территории области.

На первом этапе ликвидации в Джуринском ядомогильнике проводятся работы по открытию бетонных бункеров и перезатариванию высокотоксичных отходов.

В течение недели в специальные емкости перезатарено свыше 600 тонн неопределенных ядовитых веществ из пяти бункеров. Работы проводит ООО «Си Буд Систем».

Справка УНИАН. Джуринский ядогильник построен в 1978 году, по имеющимся документам там было законсервировано 1 023,7 тонн неопределенных, непригодных и неизвестных пестицидов из Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Ривненской, Тернопольской и Хмельницкой областей.

По количеству непригодных химических средств защиты растений Джуринский ядомогильник не имеет аналогов в Украине. Большинство складированных там веществ являются стойкими органическими загрязнителями и относятся к группе сильнодействующих ядовитых веществ. Только гексахлорана - 200 тонн, дихлордифенилтрихлорметилметана (ДДТ) – 465 тонн, а также 6 тонн мышьяковместимых и 1 тонна ртутовместимых соединений.

Проектная документация наядомогильник отсутствует, наблюдение за его воздействием на окружающую среду, постоянный мониторинг гранта и подземных вод почти не проводился, охрана не осуществлялась, ограждение было повреждено. Такая ситуация создавала реальную угрозу для попадания высокотоксичных веществ в окружающую природную среду и их распространение.