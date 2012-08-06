Водолазы нашли в Днепре тела пропавших отца и сына

В Днепре возле Новой Каховки водолазы МЧС обнаружили тела пропавших в субботу 33-летнего отца с 5-летним сыном.

Как сообщает пресс-служба территориального управления МЧС в Херсонской области, 5 августа в 10.25 тела утонувших были найдены водолазной группой МЧС и направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Проводится расследование.