Арестованы супруги убившие усыновленных дочек

В Луганской области Краснодонский городской суд постановил арестовать супругов, которые подозреваются в убийстве двоих усыновленных дочерей.

Как передает корреспондент УНИАН об этом сегодня журналистам сообщила руководитель Отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, 22-летняя дочь супругов, которая призналась, что вывозила тела сестер в лесополосу и вместе с отцом один труп сожгла, а другой закопала, находится на подписке о невыезде.

«В настоящий момент устанавливаются мотивы преступления, опрашиваются соседи и знакомые семьи. Большинство из них говорят, что в целом семья, а также мать семейства была очень скрытной, тем не менее, истинные причины преступления будут выяснены», - сказала Т.Погукай.

При этом она отметила, что женщина до сих пор не дает показаний по данному делу.

Как сообщал УНИАН, 30 июля в поселке Семейкино Краснодонского района Луганской области мужчина и женщина, передвигаясь на мотоцикле, похитили 3-летнюю девочку Кристину Кабакову и увезли на мотоцикле в неизвестном направлении.

Ночью 31 июля милиция нашла похищенную девочку живой и здоровой в доме у похитителей. 1 августа выяснилось, что женщина, похитившая девочку, в 2011 году убила двоих усыновленных детей – девочек 3 и 4 лет, а украсть Кристину решила, чтобы скрыть одно из убийств.

В тоже время в службе по делам детей уверяют, что семья в Краснодонском районе характеризуется всеми положительно, женщина является «матерью-героиней» и в настоящее время воспитывает 8 родных детей и 1 усыновленного мальчика – брата убитых девочек.

Возбужденно уголовное дело по ст.146 Уголовного кодекса Украины (похищение человека). Кроме того, против женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. п. 2,4,13 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. В дальнейшем эти два дела будут объединены в одно производство. Устанавливается степень вины ее мужа и 22-летней дочери, которые также принимали участие в убийстве детей.

2 августа прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело против заведующего сектором опеки и попечительства исполнительного комитета Краснодонского городского совета по признакам преступления, предусмотренного ст. 367 ч.2 (служебная халатность) УК Украины. Дело возбуждено по факту ненадлежащего исполнения чиновником обязанностей по обеспечению надзора за деятельностью усыновителей, что привело к тяжелым последствиям - смерти детей.