На Прикарпатье змея укусила 6-летнего мальчика

На Прикарпатье 6-летнего мальчика укусила змея.

Как сегодня сообщили УНИАН в территориальном управлении МЧС в Ивано-Франковской области, спасателям города Яремче Ивано-Франковской области, 3 августа около 08:00, поступила информация от дежурного Яремчанской центральной городской больницы о том, что на ул. Свободы (центр города) змея укусила 6-летнего ребенка.

Мальчика доставили в Ивано-Франковскую областную детскую клиническую больницу.

Всего в этом году на территории Ивано-Франковской области от укусов змей пострадали 30 человек, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.