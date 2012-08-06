В Харьковской области в пруду утонула девочка

В селе Кутузовка Харьковского района Харьковской области во время купания в пруду утонула девочка 2003 года рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного территориального управления МЧС в Харьковской области, правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

Всего в течение недели в водоемах Харьковской области утонуло 9 человек, шесть из них - 4 августа.