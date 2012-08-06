В Харьковской области в пруду утонула девочка
12:00, 06 августа 2012Новости регионов
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За один день - 6 жертв
В селе Кутузовка Харьковского района Харьковской области во время купания в пруду утонула девочка 2003 года рождения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного территориального управления МЧС в Харьковской области, правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.
Всего в течение недели в водоемах Харьковской области утонуло 9 человек, шесть из них - 4 августа.
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