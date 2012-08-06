Умерла 51-летняя женщина, упавшая в лифте в Центре эндокринологии

Умерла 51-летняя женщина, которая упала в лифте 31 июля в столичном Центре эндокринологии на ул. Пушкинской, 22.

Как сообщает газета “Сегодня”, Светлану Затулу сегодня будут хоронить на Беличанском кладбище. У нее остался 24-летний сын, который два года назад уже потерял отца.

Издание отмечает, что С.Затула была владелицей продуктовых магазинов и у нее возникли проблемы со щитовидкой. Сестра погибшей Людмила сказала, что щитовидная железа «у нее была чуть увеличена, поэтому Света решила подлечиться». «Когда она сдала анализы, оказалось, что все в норме. Но врачи посоветовали сделать капельницы, и она согласилась», - добавила сестра. По ее словам, 31 июля в 7.00 Светлана шла как раз на капельницу, села в лифт на 4-м этаже центра и хотела спуститься на третий, но между этажами подъемник завис, а потом и вовсе оборвался, полетев вниз. «То, что тогда говорили, мол, лифт оборвался из-за перегрева или груза, - неправда. Она весила всего 65 кг и не могла создать такую нагрузку, что лифт оборвался бы. Он явно был неисправен», - сказала сестра погибшей. По ее словам, с раздробленным тазом и огромной гематомой на спине Светлану отвезли в больницу, где за ее жизнь боролись два дня, но она умерла. В результатах вскрытия, которое сделали только в субботу, 4 августа, написано: «Погибла от падения лифта».

Сын погибшей Евгений рассказал: «Мы написали заявление в прокуратуру, обращались в мэрию, но у нас только приняли заявления - и все. Никто не звонит, никто ничего не говорит», даже место на кладбище семье пришлось буквально выбивать.

«Нам два дня не хотели выделять одно место на Беличанском кладбище, согласились только тогда, когда корреспонденты «Сегодня» стали звонить. Но мы все равно заплатили за ритуальные услуги 7 тыс. грн, за кремацию 662 грн», - рассказала Людмила.

Как отмечает газета, в столичном главке здравоохранения обещают компенсировать все расходы семье погибшей женщины. «В понедельник вопрос компенсации будет решаться на уровне администрации. Мы обязательно учтем все расходы, но пока точную сумму компенсации я не могу назвать», - сказал начальник главка Виталий Мохорев.