В Херсонской области горело сто гектаров сухой травы

3 августа, в 16 часов 40 минут возле с. Старая Збурьевка Голопристанского района Херсонской области возник пожар, в результате которого огнем уничтожено около 100 гектаров сухой травы, 10 гектаров лесной подстилки и 4 гектара верхового леса.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, пожар произошел на территории Збурьевского лесничества ГП „Голопристанское ЛОХ”. В 19 часов 40 минут пожар локализован, на месте пожара проводится наблюдение и патрулирование. К работам привлечены 75 человек личного состава, 30 единиц техники, в том числе от МЧС 50 человек личного состава, 13 единиц техники и ветролет Ми-8 МЧС с водосливным устройством.

На месте происшествия работает оперативная группа Территориального управления МЧС в Херсонский области.