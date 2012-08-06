Гендиректор ГП Минобороны незаконно отдал санаторий в Ялте

рокуратурой Крымского региона Украины по надзору за соблюдением законов в оборонной сфере направлено в суд уголовное дело по обвинению генерального директора одного из государственных предприятий Министерства обороны Украины в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что должностное лицо, превышая служебные полномочия, действуя в интересах третьих лиц, передал в собственность обществ с ограниченной ответственностью здания и сооружения военного санатория в г. Ялта стоимостью 58,5 млн. грн, сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В Хозяйственный суд прокуратурой заявлены иски о возврате указанных зданий и сооружений в собственность государства. В настоящее время один из исков рассмотрен и государству возвращено недвижимое имущество стоимостью 2,9 млн. грн.

В ходе досудебного следствия наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью 2,2 млн. грн.