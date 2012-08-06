17-летний юноша попал в реанимацию после укуса гадюки
11:30, 06 августа 2012Новости регионов
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Пострадавших вдвое больше, чем в прошлом году
В Житомирской области 17-летнего юношу укусила змея.
Как сообщили УНИАН в территориальном управлении МЧС в Житомирской области, спасателям города Овруч Житомирской области 2 августа поступила информация от дежурного Овручской центральной городской больницы о том, что в одном из сел района змея укусила 17-летнего юношу.
Парня доставили в реанимационное отделение Овручской районной больницы. Там он находится до сих пор.
Всего с начала года на территории Житомирской области от укусов змей пострадали более 20 человек, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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