17-летний юноша попал в реанимацию после укуса гадюки

В Житомирской области 17-летнего юношу укусила змея.

Как сообщили УНИАН в территориальном управлении МЧС в Житомирской области, спасателям города Овруч Житомирской области 2 августа поступила информация от дежурного Овручской центральной городской больницы о том, что в одном из сел района змея укусила 17-летнего юношу.

Парня доставили в реанимационное отделение Овручской районной больницы. Там он находится до сих пор.

Всего с начала года на территории Житомирской области от укусов змей пострадали более 20 человек, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.