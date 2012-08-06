В Николаевской области сгорело 6 гектаров леса
11:11, 06 августа 2012Новости регионов
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Пожар быстро ликвидировали
В Николаевской области сгорело 6 гектаров леса.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, вчера в 19.50 неподалёку от села Коблево Березнянского района произошло возгорание сухой травы и хвойного леса на площади около 6 га. В 22.20 пожар ликвидирован.
В тушении пожара от Территориального управления МЧС в Николаевской области было задействовано 40 человек и 9 единиц пожарной и специальной техники. Причина пожара устанавливается.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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