Львовщина: 16 человек отравились на праздновании дня рождения
11:09, 06 августа 2012Новости регионов
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Все госпитализированы
Во Львовской области госпитализированы 16 человек, которые отравились на праздновании дня рождения в доме ребенка
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 4 августа в инфекционное отделение Мостисской центральной районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 16 человек (в том числе восемь детей), которые праздновали день рождения в доме ребенка семейного типа в селе Шегини, и употребляли блюда домашнего приготовления.
Госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.
Специалистами районной СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.
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