Львовщина: 16 человек отравились на праздновании дня рождения

Во Львовской области госпитализированы 16 человек, которые отравились на праздновании дня рождения в доме ребенка

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 4 августа в инфекционное отделение Мостисской центральной районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 16 человек (в том числе восемь детей), которые праздновали день рождения в доме ребенка семейного типа в селе Шегини, и употребляли блюда домашнего приготовления.

Госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Специалистами районной СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.