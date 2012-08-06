Во Львове цыгане напали на инспекторов ГАИ

Во Львове на инспекторов ГАИ во время исполнения ими служебных обязанностей напали цыгане.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области, инцидент произошел 3 августа.

Инспекторы ГАИ остановили легковой автомобиль ВАЗ. На предложение предъявить документы, как сообщают в пресс-службе, и провести осмотр относительно употребления запрещенных веществ, водитель легкового автомобиля отказался это сделать.

«После этого между работниками ГАИ и лицами цыганского происхождения (водителем и пассажиром указанного автомобиля) произошла потасовка. Через несколько минут к потасовке присоединилось около 10 человек цыганского происхождения, в результате чего указанными работниками была вызвана помощь», – говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что к приезду на место происшествия бойцов спецподразделения милиции «Беркут» общее количество цыган было около 40 человек.

«В связи с невыполнением законных требований работников правоохранительных органов прекратить противоправные действия один из инспекторов ДПС ГАИ использовал спецсредство «ПМ» - выстрелил вверх пять раз. Двое активных участников столкновения задержаны», – сообщили в прокуратуре.

По указанному факту прокуратура Шевченковского района Львова возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 342, ч.2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа и причинение ему легких или средней тяжести телесных повреждений).