Во время отдыха на Днепре пропали отец с 5-летним сыном
10:06, 06 августа 2012Новости регионов
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Поиски продолжаются
В Новой Каховке Херсонской области во время отдыха на Днепре пропали отец с сыном.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе территориального управления МЧС в Херсонской области, в субботу, 4 августа в 18.27 на Днепровском острове возле Новой Каховки во время коллективного отдыха 33-летний мужчина взял своего 5-летнего сына и пошел на прогулку по берегу острова. Через некоторое время коллектив начал поиски пропавших, которые результатов не дали.
Поиски продолжаются. Проводится расследование.
Направлена заявку в водолазную группу МЧС.
По данным облуправления МЧС, всего с начала пляжного сезона в регионе уже погибли на воде 47 человек, из которых 4 детей.
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