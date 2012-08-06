Во время отдыха на Днепре пропали отец с 5-летним сыном

В Новой Каховке Херсонской области во время отдыха на Днепре пропали отец с сыном.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе территориального управления МЧС в Херсонской области, в субботу, 4 августа в 18.27 на Днепровском острове возле Новой Каховки во время коллективного отдыха 33-летний мужчина взял своего 5-летнего сына и пошел на прогулку по берегу острова. Через некоторое время коллектив начал поиски пропавших, которые результатов не дали.

Поиски продолжаются. Проводится расследование.

Направлена заявку в водолазную группу МЧС.

По данным облуправления МЧС, всего с начала пляжного сезона в регионе уже погибли на воде 47 человек, из которых 4 детей.