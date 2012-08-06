Прикарпатье: от ударов молнии загорелись два здания

В Ивано-Франковской области вчера вечером в результате ударов молнии загорелись два здания.

Как сообщили УНИАН в Территориальном управлении МЧС в Ивано-Франковской области, в областном центре возник пожар на чердаке здания недействующей проходной ОАО «Металлопласт». Огонь повредил кровлю и деревянные конструкции крыши на площади 20 кв. м.

В селе Лесная Тарновица Надворненского району произошел пожар в хозяйственной постройке. Огонь уничтожил кровлю, 3 тонны сена, сельскохозяйственные инструменты. Спасены два соседних здания.