В Кременчуге грузовой поезд сбил 25-летнего парня

Сегодня, 3 августа, в 14.05 в Кременчуге (Полтавская обл) на железнодорожном переезде возле Крюковского вагоностроительного завода грузовой поезд на смерть сбил 25-летнего кременчужанина.

Об этом журналистам сообщил пресс-офицер линейного отдела милиции на станции Кременчуг Игорь Гольцов.

По его словам, грузовой поезд ехал со стороны станции Бурты в строну Полтавы. На переезде был отпущен шлагбаум, работала световая сигнализация, дежурная по переезду контролировала ситуацию.

«Когда поезд приблизился к переезду, на него вышел мужчина с наушниками в ушах. Ему все кричали об опасности, но он этого так и не услышал. Дежурная по переезду свистела в свисток и кричала. Машинист применил экстренное торможение. Но поезд не так быстро остановить. От удара мужчину откинуло на 30 метров. Он скончался на месте», -сказал И.Гольцов.

Медики констатировали, что мужчина получил политравму не совместимую с жизнью. Труп мужчины направлен в морг.