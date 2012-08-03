Полтавщина: из-за жары населению запретили отдыхать в лесах

Жителям Полтавской области временно запретили отдыхать в лесах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Полтавской областной государственной администрации, отметив, что соответствующее распоряжение подписал губернатор области Александр Удовиченко.

В распоряжении «О мероприятиях относительно предупреждения лесных пожаров и соблюдения требований правил пожарной безопасности в лесах области» сказано, что при высоком - 5 уровне пожарной опасности, который введен на территории области, населению вообще запрещается посещать леса.

Районные государственные администрации должны обеспечить контроль за недопущением лесных пожаров, выжиганием стерни, возгоранием торфа.

Также органам власти поручено проводить работу по информированию населения об установлении класса пожарной опасности по погодным условиям и запрету доступа населения в леса.