Житомирщина: 3-летняя девочка утонула в надувном бассейне
16:40, 03 августа 2012Новости регионов
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Внучка без присмотра
В Житомирской области по недосмотру взрослых в надувном бассейне утонул 3-летний ребенок.
Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей УМВД Украины в Житомирской области, трагедия произошла вчера, 2 августа, в селе Белый Берег Малинского района.
Бабушка оставила внучку без присмотра на некоторое время. Играясь во дворе, девочка залезла в надувной бассейн и утонула.
В настоящее время по этому факту правоохранители проводят проверку.
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