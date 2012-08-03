Житомирщина: 3-летняя девочка утонула в надувном бассейне

В Житомирской области по недосмотру взрослых в надувном бассейне утонул 3-летний ребенок.

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей УМВД Украины в Житомирской области, трагедия произошла вчера, 2 августа, в селе Белый Берег Малинского района.

Бабушка оставила внучку без присмотра на некоторое время. Играясь во дворе, девочка залезла в надувной бассейн и утонула.

В настоящее время по этому факту правоохранители проводят проверку.