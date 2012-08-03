Кировоградщина: крестьянин стрелял из-за поврежденного огорода

В Кировоградской области житель села Новопетровка Маловисковского района выстрелами из пневматического пистолета нанес телесные повреждения кировоградцу, который проехал на автомобиле через его огород.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Происшествие произошло среди ночи. Кировоградец приехал в село, чтобы порыбачить на местном пруду. Ссора между мужчинами возникла по поводу поврежденного автомобилем огорода. Первый выстрел крестьянин осуществил в воздух, а вторым нанес повреждение обидчику в виде гематомы на правой ноге.

Маловисковским РО УМВД Украины в области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Стрелка в настоящее время разыскивают.