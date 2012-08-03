В Чернигове упала с 4-го этажа 12-летняя девочка

В Чернигове упала с четвертого этажа и погибла 12-летняя девочка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черниговской области, вчера вечером на окраине города в недостроенном доме была найдена мертвой 12-летняя девочка.

По предварительным данным, ребенок погиб в результате падения с четвертого этажа.

Проверку обстоятельств гибели ребенка проводит Черниговской райотдел УМВД Украины в области. Прокуратура области ее проведение взяла на контроль.