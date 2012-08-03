Студенты-иностранцы устроили стрельбу в Кировограде

В Кировограде трое иностранцев, студентов Государственной летной академии Украины, устроили драку с таксистом, в ходе которой произвели несколько выстрелов из пневматического пистолета.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Студенты ГЛАУ ночью возвращались из развлекательного центра и в центре города между ними и таксистом на почве личных неприязненных отношений возникла ссора, которая переросла в драку. В ходе выяснения отношений один из иностранцев произвел несколько выстрелов. К счастью, никто из людей не пострадал.

Ленинским отделом милиции Кировограда по факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Ход его расследования взят на контроль прокуратурой области.