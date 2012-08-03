Когда Чернигов ликвидирует токсичные пруды-накопители

В Чернигове не хватает 1 млн грн для ликвидации токсичных прудов-накопителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Черниговской ОГА во время заседания Регионального комитета по экономическим реформам сообщил городской голова Александр Соколов.

По его словам, в Чернигове ликвидация прудов-накопителей жидких токсичных отходов, расположенных на полигоне твердых бытовых отходов в Масанах, является приоритетной задачей для местной власти.

"Эту проблему категорически нужно решать. Полигон не настолько проблемный, как эти пруды-накопители", - отметил он. Эксплуатация прудов остановлена в 2005 году, но до сих пор они не ликвидированы, что сказывается на состоянии окружающей среды в Чернигове. Всего в прудах аккумулировано 130 тыс. куб. м жидких токсичных отходов.

"Уже разработана проектно-сметная документация по строительству установки по ликвидации жидких токсичных отходов, сейчас проводится процедура закупки", - сказал А.Соколов, уточнив, что проектная мощность установки предусматривает переработку 50 куб. м жидких токсичных отходов в сутки.

Городской голова уточнил, что для проведения работ по утилизации в городском бюджете есть 5,5 млн грн, что меньше потребности на 1 млн грн. Механизм полноценного финансирования проекта пока еще не определен. А.Соколов отметил, что решение проблемы значительно ускорилось при участии областной и центральной власти. Он отметил, что Чернигов бы согласился взять установку для ликвидации токсичных отходов напрокат, а затем передать другим городам, поскольку проблема накопления жидких токсичных отходов промышленного производства не уникальна во всеукраинском масштабе.