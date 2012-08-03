Почему умер 11-летний ребенок на Винниччине

В Винницкой области прокуратура Чечельникского района проверяет законность и обоснованность отказа милиции возбудить уголовное дело по факту смерти 11-летнего ребенка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.

Прокуратура Чечельникского района контролирует проведение проверки по факту смерти мальчика в Чечельникской районной больнице, который умер, по заключению судебно-медицинского эксперта, из-за остеомиелита правой бедренной и большой берцовой кости, сепсис. В настоящее время проводится и ряд судебно-медицинских исследований органов умершего.

Во время доследственной проверки установлено, что лечение мальчика проводилось врачами районной больницы в соответствии с рекомендациями врачей детской областной больницы и центра медицины катастроф, о чем есть соответствующие записи в медицинской документации. В связи с прогрессом заболевания и появлением новых очагов впечатления мальчик был дважды прооперирован областным детским хирургом, однако умер.

По результатам проверки следователем Чечельникского райотдела УМВД принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления в действиях медработников.

На данное время прокуратурой Чечельникского района вытребован отказный материал и проверяется законность и обоснованность принятого решения.

В то же время, как сообщали СМИ, родители мальчика обвиняют врачей в несвоевременно оказанной медицинской помощи. По словам матери мальчика, они час ожидали в медзаведении врачей именно тогда, когда у мальчика была температура 40, и ребенку была необходима немедленная помощь. При этом она отметила, что врачи в это время праздновали день рождения своего коллеги.