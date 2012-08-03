Хмельниччина: в медзаведениях растет протестная активность

В медицинских заведениях Хмельницкой области растет протестная активность, в частности среди младшего медперсонала.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделении Национальной службы посредничества и примирения в Хмельницкой области со ссылкой на собственные результаты исследований состояния социально-трудовых отношений в медицинских заведениях края.

Протестную активность в медицинских заведениях НСПП объясняет применением отдельных положений постановления Кабинета министров Украины от 11.05.2011 г. № 524 «Вопросы оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы» и совместного приказа Минтруда и Минздрава Украины от 05.10.2005 г. № 308/519 «Об упорядочении условий оплаты труда работников заведений здравоохранения и социальной защиты населения» в части, касающейся выплаты материальной помощи на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска.

В частности, постановлением КМУ предусмотрено, что с 01.01.2012 г. медицинским и фармацевтическим работникам государственных и коммунальных заведений (учреждений) выплачивается материальная помощь на оздоровление в размере должностного оклада. Вместо этого, в соответствии с приказом Минтруда и Минздрава № 308/519, работникам младшего медперсонала помощь на оздоровление может выплачиваться лишь в пределах утвержденного для медицинского заведения фонда экономии заработной платы. Однако сегодня в большинстве медицинских заведений и учреждений такие фонды либо отсутствуют, либо на них нет средств.

Таким образом, сложилась ситуация, когда при предоставлении ежегодного отпуска врачам и среднему медперсоналу выплачивается материальная помощь на оздоровление, а младшему медперсоналу – нет. Это обстоятельство негативно влияет на социальные настроения внутри трудовых коллективов медицинских учреждений (заведений), а также приводит к возникновению конфликтов между этими категориями медработников. По мониторинговым данным отделения НСПП, подобные факты имеют место в медицинских заведениях города Хмельницкого (Хмельницкая городская больница, Хмельницкая городская детская больница, Хмельницкая городская станция скорой медпомощи) и практически во всех ЦРБ области.

Как пример, в июле 2012 г. 136 работников младшего медперсонала Хмельницкой горбольницы обратились в Федерацию профсоюзов Хмельницкой области, областную организацию работников здравоохранения Украины и отделение НСПП в Хмельницкой области с коллективным заявлением относительно предоставления помощи в урегулировании разногласий социально-трудового характера, в частности выплаты материальной помощи на оздоровление.