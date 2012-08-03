Кировоградщина: трое работников отравились испарениями

В городе Новомиргород Кировоградской области погибли трое работников предприятия «Кожзавод-Златопольский», которые проводили чистку отстойника.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Еще один мужчина в бессознательном состоянии госпитализирован в центральную районную больницу.

Во время проверки установлено, что четверо работников дубильного цеха выполняли работы на очистных сооружениях предприятия, в результате чего получили отравление испарениями неизвестного вещества.

По данному факту прокуратурой Новомиргородского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.