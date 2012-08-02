На Луганщине будут реализовать программу планирования семьи

Агентство США по международному развитию (USAID) будет реализовать программу по планированию семьи и сохранению репродуктивного здоровья женщин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, соответствующие пункты предусмотрены в соглашении, подписанном сегодня 2 августа между ОГА и USAID.

Соглашение о партнерстве подписано в рамках программы USAID «Здоровье женщин Украины».

«Совместно с партнерами из государственного и негосударственного секторов будут организованы просветительские кампании для населения, чтобы услуги по планированию семьи и репродуктивного здоровья становились более доступными. Эта программа имеет цель способствовать сохранению репродуктивного здоровья женщин и семей путем улучшения услуг по планированию семьи и репродуктивного здоровья как альтернативы незапланированной беременности и абортов», - говорится в сообщении.

В частности, планируется, что благодаря увеличению использования современных, безопасных и эффективных методов контрацепции в Луганской области снизится уровень абортов и смертности матерей после таких медицинских вмешательств.

Луганская область одна из первых присоединяется к программе «Здоровье женщин Украины». Всего 16 областей Украины будут принимать участие в ее реализации. Там программу начнут реализовать в 2012, 2013 и 2014 годах.