Из-за жары в Днепре возле Кременчуга начался замор рыбы

В Днепре возле Кременчуга Полтавской области начался замор рыбы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании в мэрии заявил заместитель городского головы Кременчуга Виктор Калашник.

По его словам, замор рыбы начался из-за устойчивой жары.

«Содержание кислорода в воде на водозаборе «Кременчугводоканал» снизился до 2,57 единиц (при норме 6). В Кременчугском водохранилище этот процент вовсе ниже, поэтому начался замор рыбы, начали погибать даже сине-зеленые водоросли, от этого вода изменила окраску на коричнево-красную», - сказал вице-мэр.

Он также добавил, что вчера мэрия Кременчуга направила письмо в Государственное агентство водных ресурсов с просьбой увеличить сброс воды Кременчугской ГЭС, что должно способствовать увеличению количества кислорода в воде, прекращению гниения водорослей и замору рыбы.

В.Калашник также уточнил, что за качеством воды, как в Днепре, так в водопроводной сети, постоянно следят как городские санврачи, так специалисты КП «Кременчугводоканал».

На сегодняшний день вода в кранах кременчужан соответствует ГОСТам, сказал он.