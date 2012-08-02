Мать-героиня не хочет говорить об убийстве усыновленных дочерей

Мать-героиня из Луганской области, выкравшая трехлетнюю девочку, не дает показаний об убийстве усыновленных дочерей.

Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела по связям с общественностью ГУ МВД в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, в убийстве девочек признался ее муж и старшая 22-летняя дочь. Несмотря на то, что женщина не дает показаний, все они задержаны на трое суток.

«Этот клубок с убийством детей милиция распутала случайно. Если бы не была украдена 3-летняя Кристина, то никто ничего бы не узнал. Женщина, когда Кристину нашли у нее на даче в поселке Краснодон, сначала вообще заявила, что двух усыновленных девочек у нее украли. Когда следователи стали спрашивать, почему вы столько времени не заявляли об этом в милицию, она замолчала, не выдержал отец и старшая дочь и рассказали об убийстве», - сказала Т.Погукай.

Также она сообщила, что в семье было всего 11 детей - 8 родных и 3 усыновленных проживают в квартире в Краснодоне. При этом данные, что в семье 7 детей, которые появлялись ранее, Т.Погукай назвала ошибочными.

«То есть, сейчас уже один усыновленный – мальчик 6 лет, поскольку девочек нет в живых. Этот мальчик и девочки – родные и были усыновлены все трое в одно время по решению суда в 2010 году. Сейчас мальчик в больнице. Он весь в синяках и шрамах. Также в больнице самый младший ребенок, 6 месячный – их родной», - сказала Т.Погукай.

Также она уточнила год смерти девочек. Ранее прокуратура Луганской области сообщала о том, что первый ребенок был убит в декабре 2010 года, второй в феврале 2011 года.

«Как выяснилось, первую девочку 3 лет мать избила до смерти в феврале 2011 года. Когда было понятно, что ребенок мертв, она вместе со своей 22-летней дочерью и мужем положила тело ребенка в сумку, а дочь с мужем вывезли тело на дачу в поселок Краснодон и сожгли. В ноябре 2011 года она избила вторую усыновленную девочку 4 лет, тоже до смерти. Снова отец и старшая дочь вывезли труп ребенка, но не сожгли, а закопали. Этот труп вчера и нашли», - сказала Т.Погукай.

В настоящий момент следствие выясняет, как известная в Краснодонском районе многодетная семья могла так долго скрывать убийство детей от социальных служб.

«Да, мы раскрыли тайну усыновления, но это, в тоже время, ни для кого не было секретом. Когда в 2010 году этой женщине Президент присвоил звание «Мать-героиня», было известно, что не всех этих 11 детей она сама родила, что среди них есть усыновленные», - отметила Т.Погукай.

Как сообщал УНИАН, в поселке Семейкино Краснодонского района Луганской области 30 июля мужчина и женщина, передвигаясь на мотоцикле, похитили 3-летнюю девочку Кристину Кабакову и увезли на мотоцикле в неизвестном направлении.

31 июля ночью милиция нашла похищенную девочку живой и здоровой в доме у похитителей.

1 августа выяснилось, что женщина, похитившая девочку, ранее убила двоих усыновленных детей – девочек 3 и 4 лет.

В тоже время в службе по делам детей уверяют, что семья в Краснодонском районе характеризуется всеми положительно.

Возбужденно уголовное дело в ст.146 УК Украины - похищение человека. Кроме того, против женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. п. 2,4,13 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. В дальнейшем эти два дела будут объединены в одно производство. Устанавливается степень вины ее мужа и 22-летней дочери.