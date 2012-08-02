Житомирщина: 20-летняя женщина убила новорожденного младенца

В Житомирской области возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая подозревается в том, что она убила своего новорожденного младенца и выбросила его в озеро.

Как сообщила УНИАН работник Отдела общественных связей Управление МВД Украины в Житомирской области Ольга Номерчук, "в Коростышеве молодая женщина родила и бросила своего ребенка в кустах за домом подруги, а через три дня тело новорожденного перенесла в городской парк и выбросила в озеро".

25 июля в этом озере в центральном парке Коростышева милиция нашла тело новорожденного ребенка. В том же парке недалеко была мать младенца.

Дело возбуждено по статье 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Как сообщила УНИАН старший инспектор отделения уголовной милиции по делам детей Коростышевского райотдела милиции Ирина Гуменюк, задержанная 20-летняя жительница Коростышева воспитывает трехлетнюю дочь от неудачного брака, не имеет постоянного места проживания, временно живет у знакомых. Последние два месяца она жила за средства, полученные от продажи собранных в лесу ягод. Забеременев, женщина не стала на учет в поликлинику, а родила во дворе частного дома случайной подруги. После родов женщина не принесла ребенка в дом подруги и не сказала ей, что уже родила. Только спустя трое суток подруга, проходя возле кустов на заднем дворе, нашла тело мертвого младенца. Она выгнала подругу с мертвым младенцем и позвонила в милицию. Тогда же мать и выбросила своего ребенка в озеро.

Как проинформировал УНИАН старший следователь следственного управления областной милиции Ярослав Бондарчук, сейчас продолжаются экспертизы, по результатам которых будет понятно, от чего скончался младенец.