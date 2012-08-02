Мать-героиня из Краснодона убила своих приемных детей и украла чужую девочку

Женщина из Краснодонского района Луганской области, укравшая трехлетнюю девочку и убившая двоих усыновленных детей, позитивно характеризовалась в обществе.

Как сообщила УНИАН начальник службы по делам детей Луганской областной государственной администрации Раиса Родина, семья была многодетной, воспитывала 7 детей, и ничего не предвещало беды.

«Женщина – мать-героиня. Она настолько знаковая, что весь Краснодон в шоке. Они все и в конкурсах участвовали, и ансамбль у нее свой, и пели, и танцевали. И везде были самые популярные, ни от каких мероприятий не отказывались, везде были на виду. Школа о них говорит положительно, соседи, больница - все говорят положительно. То, что произошло, - это беда, это настоящее горе», - сказала Р.Родина.

Тем не менее, комментируя информацию некоторых СМИ о том, что данная семья получала выплаты от государства, Р.Родина объяснила, чем отличается усыновление от приемной семьи, опеки или домов семейного типа.

«Существуют 4 формы семейного воспитания детей сирот. Приоритетной является усыновление, но, кроме того, есть опека, приемные семьи и детские дома семейного типа. Усыновленные дети по закону приравнены к родным, при усыновлении родители имеют право поменять детям имя, фамилию и даже дату и месяц рождения. Никаких выплат государство таким детям не производит, кроме единоразовой помощи той семье, которая их усыновила. Эту помощь у нас в стране получают все семьи, в которых рождается ребенок. Усыновленные дети – это не сироты, у них статус родных, в отличие от детей, которые воспитываются в приемной семье, в домах семейного типа или находятся под опекой», - сказала Р.Родина.

Как сообщал УНИАН, в поселке Семейкино Краснодонского района Луганской области 30 июля мужчина и женщина похитили трехлетнюю девочку Кристину Кабакову и увезли на мотоцикле в неизвестном направлении.

31 июля ночью милиция нашла похищенную девочку живой и здоровой в доме у похитителей.

1 августа выяснилось, что женщина, похитившая девочку, ранее убила двоих усыновленных детей – девочек 3 и 4 лет. По информации прокуратуры Луганской области первый ребенок был убит в декабре 2010 года, второй в феврале 2011 года. Также 1 августа был найден труп одной из убитых.

Мужчина и женщина задержаны, против них возбуждено уголовное дело.