Молодая женщина умерла из-за неудачной операции

На Прикарпатье прокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти молодой женщины в результате неудачной операции.

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области, в Калушской центральной районной больнице после неудачной операции умерла 23-летняя жительница Калушского района.

Установлено, что накануне женщине провели плановую операцию по удалению грыжи поясничного участка позвоночника. Через несколько часов после операции состояние пациентки резко ухудшилось и она умерла.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 140 «невыполнения или неподобающее выполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей, если это привело к тяжелым последствиям для больного» Уголовного кодекса Украины.

Досудебное следствие контролирует прокуратура.